“ประเทศไทย” ติดอันดับ 29 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2023

การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2023 โดย U.S. News สื่อจากสหรัฐอเมริกา อิงตามคำตอบแบบสำรวจจากผู้คนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะหลายประการกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ตั้งแต่ ความเป็นมิตร ความสนุกสนาน อาหารเลิศรส ไปจนถึงการมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ กองทัพที่เข้มแข็ง และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมในสังคมคุณลักษณะเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 10 หัวข้อย่อย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมคุณลักษณะโดยรวมของ ประเทศต่างๆ ก่อนจะมาเป็นรายชื่อประเทศที่ดีที่สุดในโลกในครั้งนี้ โดย U.S. News and World Report จำนวน 87 ประเทศประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ 10 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่1 สวิสเซอร์แลนด์2 แคนาดา3 สวีเดน4 ออสเตรเลีย5 สหรัฐอเมริกา6 ญี่ปุ่น7 เยอรมนี8 นิวซีแลนด์9 สหราชอาณาจักร10 เนเธอแลนด์(ญี่ปุ่นอันดับ 6, สิงคโปร์อันดับ 16, จีนอันดับ 20 และเกาหลีใต้ อันดับ 21)US News กล่าวถึงจุดเด่นของประเทศไทยว่า มีภาคเกษตรกรรมที่สำคัญและอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงทำให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเติบโต โดยมีความยากจนและอัตราการว่างงานที่ต่ำ เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก เป็นผู้นำในด้านสิ่งทอ ดีบุก และอิเล็กทรอนิกส์ คนไทยยังได้รับการศึกษาและเทคโนโลยีแบบตะวันตกที่ซึมซึบเข้ากับสังคมพุทธศาสนาได้ไทยเป็นประเทศที่ปรากฏให้เห็นพระพุทธรูปอยู่ตลอดเวลาใน "ดินแดนแห่งรอยยิ้ม" มีความเป็นเมืองสมัยใหม่ที่คึกคักและเคียงข้างกับโบราณสถานเก่าแก่ มีชายหาดที่ส่องประกายแวววาว และวัดสีทองอร่าม ประเทศนี้ยังเป็นที่ตั้งของการนวดแผนไทย อาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความสมดุลของรสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม ขม และเผ็ดประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก โดยการท่องเที่ยวนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ