“ผัดกะเพรา” ขึ้นแท่นอันดับ 1 อาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลก

ไทยคว้าแชมป์ "ผัดกะเพรา" อาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลก

TasteAtlas เว็บไซต์อาหารระดับโลก จัดอันดับให้ ผัดกะเพรา อาหารไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง Best Stir-Fries in the World หรืออาหารจานผัดที่ดีที่สุดในโลก