หุ้นปิดบวก 2.75 จุด แผ่วลงรับแรงขายลดเสี่ยงงบ Q4 จับตา TRUE วอลุ่มแน่นชี้ชะตาสัปดาห์หน้า

SET ปิดวันนี้ที่ 1,314.39 จุด เพิ่มขึ้น 2.75 จุด (+0.21%) มูลค่าซื้อขาย 50,901.86 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยท้ายภาคบ่ายลดช่วงบวกเผชิญแรงขายในวันสุดท้ายของสัปดาห์ วอลุ่มกระจุกตัวในหุ้น TRUE และมีแรงขายหุ้นที่คาดงบไตรมาส 4/68 ไม่สวยจากปัจจัยในประเทศรุมเร้า ขณะที่ประเด็นกรีนแลนด์ยังวางใจไม่ได้ แนวโน้มสัปดาห์หน้าขึ้นกับ TRUE-DELTA และคาดหวัง Election Rally ให้แนวต้าน 1,316-1,320 จุด แนวรับ 1,300-1,305 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งแดนบวก ช่วงท้ายตลาดลดช่วงบวกติดลบเล็กน้อย โดยทำจุดต่ำสุด 1,309.65 จุด และจุดสูงสุด 1,323.57 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 177 หลักทรัพย์ ลดลง 245 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 229 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายปรับลดช่วงบวกลง หลังจากเกือบทั้งวันแกว่งตัวในแดนบวก บรรยากาศวันศุกร์จึงมีแรงขายออกมาบ้าง ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศต้องติดตามกันต่อหลังจากที่กรีนแลนด์ยังไม่รู้เรื่องที่สหรัฐกับนาโตร่วมจัดทำกรอบข้อตกลงกัน
ในขณะที่บ้านเรามีแรงขายหุ้นกลุ่มที่คาดว่างบไตรมาส 4/68 จะไม่สวยจากสุญญากาศทางการเมือง รัฐบาลยุบสภา น้ำท่วมหาดใหญ่ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนหุ้น TRUE ยังมีวอลุ่มซื้อขายกระจุกตัว
แนวโน้มต้นสัปดาห์หน้าขึ้นกับหุ้น TRUE และ DELTA จะสร้างบรรยากาศการลงทุนให้กลับมาได้หรือไม่ หาก TRUE กลับมาบวกได้ และ DELTA ช่วยหนุนก็ทำให้บรรยากาศดีขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งตามสถิติจะบวก 1.7% น่าจะมีแรงซื้อหุ้นที่ได้รับประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร ไฟแนนซ์ รับเหมาก่อสร้าง อาหาร และเครื่องดื่ม โดยให้แนวต้าน 1,316-1,320 จุด แนวรับ 1,300-1,305 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 8,370.90 ล้านบาท ปิดที่ 10.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,872.49 ล้านบาท ปิดที่ 198.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,312.28 ล้านบาท ปิดที่ 157.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,989.16 ล้านบาท ปิดที่ 351.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,274.80 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท