หุ้นปิดเช้าบวก 7.04 จุดรีบาวด์รับแรงซื้อกลับ DELTA-กลุ่มพลังงาน จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,260.64 จุด เพิ่มขึ้น 7.04 จุด (+0.56%) มูลค่าซื้อขายราว 16,412 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีฟื้นตัว โดยทำจุดสูงสุด 1,265.09 จุด และต่ำสุด 1,255.29 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีฟื้นตัว สอดคล้องกับตลาดภูมิภาคที่เคลื่อนไหวแดนบวก ขณะที่ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนหลักการรีบาวด์ของหุ้น DELTA หลังวานนี้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงมาที่ระดับแนวรับทางเทคนิค รับประเด็นบริษัทแม่ขาย Big Lot ราคาต่ำกว่าตลาด
นอกจากนี้ดัชนียังได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ด้านกลุ่มประกันภัย โดยเฉพาะ TLI ปรับขึ้นเนื่องจากจ่ายปันผลสูง และผลประกอบการได้แรงหนุนจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปรับลด Risk Charge สำหรับลงทุนหุ้นไทย
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ต่อ นักลงทุนรอติดตามรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ รวมทั้งคืนนี้ติดตามคำวินิจฉัยจากศาลฎีกาสหรัฐฯ เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ โดยให้กรอบแนวรับ 1,255 จุด และแนวต้าน 1,265 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,406.34 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,083.65 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 858.27 ล้านบาท ปิดที่ 28.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 777.72 ล้านบาท ปิดที่ 172.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 738.41 ล้านบาท ปิดที่ 140.00 บาท ลดลง 0.50 บาท