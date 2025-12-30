หุ้นปิดเช้าบวก 3.37 จุดวอลุ่มบาง รีบาวด์เล็กน้อยรับแรงหนุนแบงก์-สื่อสาร-พลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,257.40 จุด เพิ่มขึ้น 3.37 จุด (+0.27%) มูลค่าซื้อขายราว 13,167 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีรีบาวด์ขึ้นและแกว่งตัวในกรอบ โดยทำจุดสูงสุด 1,259.31 จุด และต่ำสุด 1,251.35 จุด
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้ารีบาวด์ขึ้นมาได้เล็กน้อยหลังจากเมื่อวานปรับลง แต่มูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างน้อยในวันทำการวันสุดท้ายของปีก่อนหยุดเทศกาลปีใหม่ ทำให้นักลงทุนยังชะลอการลงทุน
โดยช่วงเช้าหุ้นในกลุ่มแบงก์และสื่อสารมีแรงซื้อเข้ามาหนุนดัชนี รวมทั้งหุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และยังมีแรงซื้อ DELTA สลับเข้ามาช่วยหนุนด้วย
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งกรอบแคบๆ โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,166.00 ล้านบาท ปิดที่ 171.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 800.61 ล้านบาท ปิดที่ 194.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 794.05 ล้านบาท ปิดที่ 28.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL มูลค่าการซื้อขาย 577.19 ล้านบาท ปิดที่ 169.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 570.25 ล้านบาท ปิดที่ 43.00 บาท ลดลง 0.75 บาท