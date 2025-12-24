หุ้นปิดเช้าลบ 0.77 จุด เผชิญแรงขายทำกำไรก่อนเข้าคริสต์มาส แม้ GDP สหรัฐหนุน Sentiment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,270.34 จุด ลบ 0.77 จุด (-0.66%) มูลค่าซื้อขายราว 17,825 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งกรอบแคบ โดยทำจุดสูงสุด 1,274.68 จุด และต่ำสุด 1,269.02 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นช่วงเช้าแกว่งกรอบแคบๆ โดยยังมีปัจจัยหนุน Sentiment จากตัวเลข GDP ไตรมาส 3/68 ของสหรัฐเมื่อคืนนี้ออกมาโตสูงกว่าคาด หนุน Sentiment ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐ รวมถึงตลาดหุ้นไทยแกว่งแดนบวกเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ตลาดบ้านเราเผชิญแรงขายทำกำไรก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดคริสต์มาสของตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่จะปิดทำการ ทำให้ดัชนีอาจย่อตัวลงมาบ้าง และมูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างเบาบาง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งกรอบแคบต่อไป โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TTB มูลค่าการซื้อขาย 654.25 ล้านบาท ปิดที่ 2.04 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 643.42 ล้านบาท ปิดที่ 315.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 641.01 ล้านบาท ปิดที่ 19.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 623.39 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 562.81 ล้านบาท ปิดที่ 54.25 บาท ลดลง 0.75 บาท