หุ้นปิดบวก 2.12 จุดแกว่งแคบขาดปัจจัยใหม่ เกาะติดการเมือง-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,252.19 จุด เพิ่มขึ้น 2.12 จุด (+0.17%) มูลค่าซื้อขาย 34,064.09 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งกรอบแคบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,248.35 จุด ทำจุดสูงสุด 1,257.50 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 243 หลักทรัพย์ ลดลง 173 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 237 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนดัชนี หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดรับทราบผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไปแล้ว ขณะที่สัปดาห์หน้าตลาดหุ้นฝั่งยุโรปและตลาดหุ้นสหรัฐฯจะปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาส ทำให้จะขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน และส่งผลต่อปริมาณการซื้อขาย คืนนี้รอติดตามตัวเลขยอดขายบ้านมือสองและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดเคลื่อนไหวในกรอบ แนะรอติดตามการทยอยประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาทิ GDP ไตรมาส 3/68 และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน โดยให้กรอบแนวรับ 1,235 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,126.65 ล้านบาท ปิดที่ 28.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,336.46 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,156.67 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,657.82 ล้านบาท ปิดที่ 195.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,527.81 ล้านบาท ปิดที่ 54.25 บาท ลดลง 0.75 บาท