หุ้นปิดเช้าลบ 12.37 จุด ตามทิศทางตลาดเอเชีย เผชิญแรงขาย DELTA ทำ Sector Rotation

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,261.03 จุด ลบ 12.37 จุด (-0.97%) มูลค่าซื้อขายราว 16,658 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงทำจุดต่ำสุด 1,259.49 จุด หลังจากเปิดในจุดสูงสุด 1,269.07 จุด
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีปัจจัยหลักจากแรงขายหุ้น DELTA กดดันดัชนีราว 9 จุด เป็นผลจากการทำ Sector Rotation หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปหุ้นกลุ่มอื่นแทน
ขณะเดียวกัน มองว่าดัชนี SET พักตัว หลังจากเมื่อวานปรับขึ้นมาค่อนข้างมาก แต่มูลค่าการซื้อขายยังเบาบาง และตลาดยังคงรอติดตามปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพรุ่งนร้
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวแดนลบต่อ โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,766.65 ล้านบาท ปิดที่ 176.50 บาท ลดลง 9.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,076,38 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
AOT มูลค่าการซื้อขาย 976.71 ล้านบาท ปิดที่ 54.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 634.43 ล้านบาท ปิดที่ 311.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 620.42 ล้านบาท ปิดที่ 19.90 บาท ลดลง 0.20 บาท