หุ้นย่อตัวรับ Sentiment ลบจากตลาดต่างประเทศ.จับตาแรงขาย DELTA

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ย่อตัว คาดดัชนีหลุดระดับ 1,300 จุด โดยบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ลดลงราว 1-2% หลังการรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งมีการประกาศเลิกจ้างพนักงานทำระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ราว 1.5 แสนตำแหน่งต่อเดือน นับตั้งแต่ต้นปีประมาณใกล้ระดับ 1 ล้านตำแหน่ง สะท้อนสัญญาณภาคแรงงานที่ชะลอตัว
ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อประเมินทิศทางนโยบายดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามตลาดเชื่อว่าอาจจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งจากทั้งสองประเด็นที่สวนทางกันทำให้มีแรงเทขายออกมา โดยเฉพาะหุ้นที่มี Valuation ตึงตัว
ขณะที่ปัจจัยในประเทศวันนี้ ต้องติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงสัปดาห์หน้า นอกจากนี้มองว่าอาจมีแรงขายในหุ้น DELTA แต่ไม่มากเมื่อกับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ดัชนี Nasdaq ลบแต่ DELTA ไม่ได้ปรับตัวลงมาก
โดยให้กรอบแนวรับ 1,295 จุด และแนวต้าน 1,315 จุด