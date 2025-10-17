บล.กสิกร มอง SET Index ปีนี้อัพไซด์จำกัด ปีหน้าแนวต้าน 1,380 แนะกลยุทธ์ 2D เน้น Defensive & Dividend

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย เปิดเผยในกล่าวในงานสัมมนา "จับจังหวะลงทุน ทองก็รุ่ง หุ้นก็ปัง" ในหัวข้อ "หุ้นไทยไตรมาส 4 Bull Run?" โดยระบุว่า ภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้มองแนวต้าน 1,275 จุด โดยช่วงที่เหลือของปีมองว่าอัพไซด์มีไม่มากแล้ว หลังรับข่าวดีทั้งหน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ รวมทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไปพอสมควร ขณะที่ปี 69 มองแนวต้าน 1,380 จุด อัพไซด์ 5% จากปี 67 ด้านกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (EPS) ปีนี้มองที่ 88 บาท/หุ้น และปี 69 ที่ 91 บาท/หุ้น
โดยตั้งแต่ ม.ค. - ก.ย. ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงส่วนหนึ่งจากแรงขายกองทุน LTF ซึ่งโดยปกติแรงขาย LTF เฉลี่ย 3 - 3.5 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่ปีนี้เกือบแสนล้านบาทจึงกดดันดัชนี SET ลงมา แต่ถ้ามองในแง่ดีแรงขายอาจไม่มากแล้ว อย่างไรก็ตามมองว่าช่วงที่เหลือของปีประเมิน SET Index อัพไซด์ไม่มากแล้ว
ขณะที่ปี 69 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักจะมาจากการเบิกจ่ายภาครัฐและการลงทุน Data Center อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากการเมืองในประเทศช่วงต้นปีซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ โดยคาดจะได้รัฐบาลใหม่ในช่วงมี.ค. - เม.ย. 69 ดังนั้นในช่วงต้นปีหน้าการเบิกจ่ายจากภาครัฐบาลอาจชะลอตัวลงเล็กน้อย ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยรวมอาจคาดหวังได้ยาก เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักอย่างภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกมองว่าอาจชะลอตัวลง แต่จุดแข็งที่จะจำกัดดาวไซด์ของหุ้นไทยคือฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศยังแข็งแกร่ง รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทำให้หุ้นกลุ่ม Defensive และ หุ้นปันผลยังสามารถลงทุนได้
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ 2D คือ หุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensive) ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มปันผลสูง (Divident Yield) โดยเฉลี่ยประมาณ 4% ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับตลาดภูมิภาค โดย บล.กสิกรไทย แนะนำ PTTEP BGRIM SCC และ BEM และกลุ่มรองลงมาคือกลุ่มโรงพยาบาล