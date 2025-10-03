บิ๊กซีแถลงขอโทษ เหตุพนักงานรุมทำร้ายลูกค้าย้ำเลิกจ้างแล้ว–พร้อมดูแลเยียวยา (ชมคลิป)

โซเชียลฯ เดือด! คลิปพนักงานบิ๊กซีลาดพร้าวรุมทำร้ายลูกค้ากลางศูนย์อาหาร ล่าสุดบริษัทออกแถลงการณ์ขอโทษ สั่งเลิกจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันดูแลเยียวยาและเข้มงวดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
จากกรณี ศูนย์อาหารภายในห้าง บิ๊กซี สาขาย่านลาดพร้าว โดยมีคลิปในโลกออนไลน์เผยให้เห็นพนักงานหญิง 2 ราย ทะเลาะกับลูกค้าหญิง มีการชี้หน้า ด่า และกระชากหัว พร้อมมีพนักงานชายอีก 2 คน ใช้ไม้ฟาด และใช้เท้าถีบลูกค้าจนล้มลงกับพื้น ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (3 ต.ค.) เพจ“Big C" ได้โพสต์แถลงการณ์ถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า “แถลงการณ์กรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานและลูกค้า
จากเหตุการณ์ความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับลูกค้า บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจและกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้า
ทันทีที่ได้รับทราบเรื่อง
บริษัทฯ
เกี่ยวข้องพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว
ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้พนักงานที่
สำหรับลูกค้าและผู้ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ พร้อมให้ความดูแล การรักษาพยาบาล และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะทบทวนมาตรการการทำงานและเพิ่มความเข้มงวดในการอบรมพนักงานทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกโดยเด็ดขาดในอนาคต
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายชัดเจนให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ปลอดภัย และเป็นมืออาชีพเสมอ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความไว้วางใจจากลูกค้าคือสิ่งสำคัญสูงสุดและจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าต่อไป
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
