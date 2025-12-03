หุ้นปิดลบ 2.76 จุดแกว่งไซด์เวย์ แรงเก็งกำไร AOT-กลุ่มแบงก์ เกาะติดประชุมเฟด-กนง.

SET ปิดวันนี้ที่ 1,274.82 จุด ลดลง 2.76 จุด (-0.22%) มูลค่าซื้อขาย 36,323.96 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดบ่ายจากช่วงเช้าดีดตัวขึ้นได้บ้าง โดยทำจุดสูงสุด 1,282.87 ทำจุดต่ำสุด 1,272.63
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 225 หลักทรัพย์ ลดลง 202 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 214 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวไซด์เวย์ โดยมีแรงเก็งกำไรในหุ้น AOT จากที่มีความชัดเจนเรื่องสัญญาดิวตี้ฟรีกับกลุ่มคิงเพาเวอร์ และกลุ่มแบงก์ ซึ่งกลุ่มแบงก์สามารถถือข้ามปีไปถึงต้นปีหน้าได้ที่รอประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งมองว่าถือกลุ่มแบงก์ปลอดภัย และมีผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงราว 7-8%
โดยในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ให้ติดตามการประชุมธนาคากลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 9-10 ธ.ค.นี้ และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ โดย บล.กสิกรไทย คาดเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่วน กนง.คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้ง และปีหน้าอีก 1 ครั้ง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด แนวต้าน 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,072.02 ล้านบาท ปิดที่ 47.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,613.55 ล้านบาท ปิดที่ 165.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,127.26 ล้านบาท ปิดที่ 133.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,817.23 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,764.12 ล้านบาท ปิดที่ 39.75 บาท ลดลง 1.00 บาท