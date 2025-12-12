หุ้นผันผวนทางลง หลังรัฐบาลประกาศยุบสภา เบรก TISA-คนละครึ่งพลัส เฟส 2

นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดน่าจะผันผวนอิงทางลง แม้ว่า Sentiment ตลาดต่างประเทศดูดี ดัชนีดาวน์โจนส์ ปรับตัวขึ้นต่อจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับลดดอกเบี้ย แต่มีความผันผวนจากปัจจัยการเมืองในประเทศที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ทำให้โครงการ TISA และ โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในสัปดาห์หน้า เกิดความไม่แน่นอนสูง ต้องรอหลังการเลือกตั้งและพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาล โดยขณะนี้เป็นได้เพียงรัฐบาลรักษาการจึงไม่สามารถอนุมัติโครงการที่มีงบประมาณผูกพันได้
จากที่นโยบายมีความไม่แน่นอน ทำให้ภาพรวมนักลงทุนปรับพอร์ตไม่ทัน กองทุนไม่รู้ว่าจะปรับอย่างไร ก็ต้องติดตาม Fund Flow ต่างชาติจะตอบรับอย่างไรกับการเมือง อย่างไรก็ดีคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ากลุ่มแบงก์ สื่อสาร แต่ 2 กลุ่มนี้ Valuation ตึงตัวก็ช่วยพยุงตลาดไม่ได้มาก ทำให้ภาพรวมตลาดแกว่ง sideway down โดยให้แนวรับหลัก 1,230 จุด หากยืนไม่ได้ SET ดูไม่ดี ส่วนแนวต้าน 1,258 และ 1,250 จุด
ด้านนายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า มองภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ให้กรอบแนวรับ 1,230 , 1,250 จุด โดยมองว่าเรื่องยุบสภาไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ เพราะมองไว้ที่จะมีการยุบสภาในกรอบไทม์ไลน์ในช่วง ธ.ค.68-ม.ค.69 อย่างไรก็ดี วันนี้กลุ่มค้าปลีกน่าจะรับผลกระทบจากโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ไม่ได้เข้าครม.