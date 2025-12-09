หุ้นรีบาวด์ เกาะติด ครม.เคาะโครงการ TISA-คาดการณ์ดอกเบี้ยสหรัฐปี 69

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีมีโอกาสรีบาวด์ หลังเมื่อวานเผชิญแรงกดดันกว่า 10 จุด นักลงทุนรอติดตามความชัดเจนของโครงการ TISA ซึ่งจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ เบื้องต้นเรามีมุมมองเป็นกลางต่อโครงการดังกล่าว แนะติดตามผลประโยชน์จากเรื่องของการหักภาษีเงินส่วนที่จ่ายของนักลงทุนที่ซื้อในโครงการ TISA และการที่สามารถนำวงเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 1.2 เท่าสำหรับคนที่ซื้อกอง ESG ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่อาจเข้ามาในช่วงเย็นหลังตลาดหุ้นไทยปิด
ทั้งนี้หากโครงการ TISA มีความชัดเจน คาดหวังหุ้นในกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือ SETHD หรือหุ้น 30 อับดับแรกที่มีปันผลที่ดียิ่งกว่าตลาด มองว่ามี Potential ในการถูกซื้อ อาทิ KKP KTB TTB SCB SPALI AP BAM
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ตลาด Price in ประเด็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว แต่ตลาดให้ความสนใจไปที่แนวโน้มระยะถัดไปผ่านรายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 69 ซึ่งหากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ และในปี 69 มีโอกาสลดเพียง 1 ครั้งตลาดอาจผิดหวังได้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด