ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.45- อ่อนค่าทดสอบแนว 32.50-ติดตามฟันด์โฟลว์ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20พ.ย.68)อ่อนค่าทดสอบแนว 32.50 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.41 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ หลังบันทึกการประชุมเฟดกระตุ้นให้ตลาดคาดการณ์ว่า เฟดอาจจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนธ.ค. นี้ อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. ที่จะเปิดเผยออกมาในช่วงตลาดนิวยอร์กคืนนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 357 ล้านบาท และ 1,821 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. ของญี่ปุ่น ถ้อยแถลงและการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนพ.ย. ของสหรัฐฯ