หุ้นปิดเช้าลบ 0.74 จุด แกว่งกรอบแคบ-วอลุ่มบางแรงขาย DELTA-พลังงานกดดัน เกาะติด กนง.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,259.94 จุด ลบ 0.74 จุด (-0.06%) มูลค่าซื้อขายราว 17,746 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยทำจุดสูงสุด 1,265.17 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,265.17 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบแคบ และมูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างเบาบาง ไร้ปัจจัยใหม่ระหว่างรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยลง 0.25%
อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงขายหุ้น DELTA และกลุ่มพลังงานปรับตัวลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกกดดันดัชนีวันนี้ ทำให้บางช่วงย่อตัวลงมาติดลบเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งกรอบแคบ โดยให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,444.68 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,119.26 ล้านบาท ปิดที่ 134.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,086.07 ล้านบาท ปิดที่ 172.50 บาท ลดลง 3.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 818.66 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท ลดลง 0.75 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 775.78 ล้านบาท ปิดที่ 42.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท