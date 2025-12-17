หุ้นขาดปัจจัยหนุน น้ำมันร่วงกดดันกลุ่มพลังงาน-ลุ้นผลประชุม กนง.บ่ายนี้

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวน์ นักลงทุนยังอยู่ไนโหมดของการระมัดระวังสะท้อนได้จากมูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับ ยังไม่มีปัจจัยใหม่ในประเทศที่เข้ามาหนุน
ขณะที่วันนี้คาดว่าปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงเมื่อคืนนี้ ทำไห้กดดันหุ้นกลุ่มพลังงานได้ ประกอบกับ ความผันผวนของหุ้น DELTA หลังจากหลุดการคำนวณดัชนี SETESG ไปเมื่อวานนี้ก็มีแรงขายออกมากดดันดัชนี อีกทั้งยังต้องระวังแรงขายปรับพอร์ตในช่วงใกล้ๆ ปลายเดือนจากเกณฑ์น้ำหนักในดัชนี SET50 ทำให้แรงกดดันยังคงอยู่
และบ่ายวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%
โดยให้แนวต้าน 1,275 จุด แนวรับ 1,240-1,250 จุด