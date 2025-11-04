เปิดโผหุ้นเข้า SET50/SET100 รอบครึ่งแรกปี 69 - SAWAD - ITC ติดโผ

บล.กรุงศรี เปิดโผ หุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 - SET100 รอบครึ่งแรกปี 69 ก่อนประกาศกลางเดือน ธ.ค.68 และมีผลเริ่มใช้ 1 ม.ค.69 ระบุ SAWAD - ITC หลังพบมีโอกาสสูงกว่า 90% ถูกเข้าคำนวนในดัชนี SET50 รอบใหม่ ส่วน PTG - STECON - GFPT เข้า SET100 พร้อมแนะเก็งกําไรหุ้นเข้าคำนวณ หลังสถิติดักซื้อเก็งกําไรล่วงหน้า 45-30 วัน ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยกว่า 6-8%ระบุ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีมกลยุทธ์ได้คํานวณหุ้นเข้า/ออก ดัชนี SET50-SET100 สําหรับรอบครึ่งปีแรกปี 69 ก่อนที่ตลาดจะประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือน ธ.ค.68 และมีผลเริ่มใช้ 1 ม.ค.69
สําหรับผลการคํานวนในรอบนี้ใช้ ข้อมูลตั้งแต่ 1 ธ.ค.67 – 27 ต.ค.68 (เหลือข้อมูลอีกราว 1 เดือน) ผลของการคาดการณ์น่าจะมีความใกล้เคียงสูงในส่วนของ SET50 แต่อาจมีคาดเคลื่อนในส่วนของ SET100 การซื้อเก็งกําไรล่วงหน้า 45-30 วัน ก่อน Effective Date ผลการศึกษาของพบว่าหุ้นที่คาดเข้า SET50 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-8% แนะนำเก็งกําไรหุ้นเข้า SET50 ได้แก่ SAWAD และ ITC
โดยคาดว่าบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัวสําหรับการลงทุนในดัชนี SET50 และ SET100 ล่วงหน้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 2 บริษัท คือ SAWAD (โอกาสเข้า 90%), ITC (โอกาสเข้า 90%)
- หุ้นคาดว่าจะหลุด SET50 รอบนี้ 2 บริษัท คือ VGI (โอกาสหลุด 90%), BCP (โอกาสหลุด 90%)
- หุ้นที่คาดเข้า SET100 รอบนี้มี 3 บริษัท คือ PTG, STECON, GFPT
- หุ้นที่คาดว่าจะหลุด SET100 รอบนี้ 3 บริษัท คือ JAS, SISB, WHAUP