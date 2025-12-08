หุ้นปิดเช้าลบ 4.39 จุดแกว่งแคบวอลุ่มบางรอผลประชุมเฟด ชายแดนเดือด-แรงขายแบงก์กดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,269.38 จุด ลดลง 4.39 จุด (-0.34%) มูลค่าซื้อขายราว 20,464.ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งออกข้าง ทำระดับสูงสุด 1,279.54 จุด และต่ำสุด 1,268.74 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งกรอบแคบด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนชะลอลงทุนระหว่างรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สัปดาห์นี้ รวมทั้งประเด็นการเมืองในประเทศ หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชากลับมารุนแรงส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและการลงทุน จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวกดดันหุ้นบางตัว อาทิ กลุ่มเครื่องดื่ม-อาหาร และโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้จากกัมพูชา ขณะเดียวกันเช้านี้มีแรงขายกลุ่มแบงก์จากกระแสข่าวโครงการ TISA ที่จะเข้าคณะรัฐมนตรีเงื่อนไขอาจไม่จูงใจมากเท่าที่ตลาดคาดหวัง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งตัวในกรอบ โดยให้แนวรับ 1,270-1,265 จุด และแนวต้าน 1,280-1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 3,001.88 ล้านบาท ปิดที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,590.85 ล้านบาท ปิดที่ 189.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,391.12 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,158.70 ล้านบาท ปิดที่ 28.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 983.96 ล้านบาท ปิดที่ 164.50 บาท ลดลง 1.50 บาท