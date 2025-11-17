หุ้นปิดเช้าบวก 3.64 จุด รับแรงซื้อกลับหนุนดัชนีไต่ขึ้น ลุ้น กนง.หั่นดอกเบี้ยหลัง GDP โตต่ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,272.90 จุด เพิ่มขึ้น 3.64 จุด (+0.29%) มูลค่าซื้อขายราว 16,953 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงในช่วงต้นก่อนกลับขึ้นได้ในช่วงท้าย ทำระดับสูงสุด 1,276.32 จุด และต่ำสุด 1,262.93 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าไต่กลับขึ้นมาได้หลังจากลงไปในช่วงต้น ส่วนหนึ่งมาจากแรงซื้อกลับหุ้นที่ถูกขายไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ออกมาไม่ค่อยดี
ขณะเดียวกัน ตลาดมีความคาดหวังโอกาสที่คณะกรรมารนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากสภาพัฒน์รายงานตัวเลขเศรษฐกิจไทย (GDP) ไตรมาส 3/68 เติบโตค่อนข้างต่ำราว 1% เศษๆ และประเมินในไตรมาส 4/68 อาจจะเติบโตได้ไม่ถึง 1%
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดจะยังแกว่งตัวในกรอบ สัปดาห์นี้ยังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเริ่มทยอยประกาศออกมาหลังจากสิ้นสุดการชัตดาวน์ โดยให้แนวต้าน 1,283 จุด แนวรับ 1,267 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,733.02 ล้านบาท ปิดที่ 183.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 833.07 ล้านบาท ปิดที่ 128.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 674.48 ล้านบาท ปิดที่ 19.40 บาท ลดลง 0.20 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 644.28 ล้านบาท ปิดที่ 311.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE (XD) มูลค่าการซื้อขาย 526.08 ล้านบาท ปิดที่ 11.40 บาท ลดลง 0.20 บาท