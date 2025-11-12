หุ้นปิดเช้าลบ 7.81 จุดสวนทางภูมิภาค ตามแรงขายหุ้นที่งบต่ำคาดกดดัน Domestic Play-ปิโตรเคมี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,292.66 จุด ลดลง 7.81 จุด (-0.60%) มูลค่าซื้อขายราว 19,746.55 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีพักตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,303.71 จุด และต่ำสุด 1,289.23 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีปรับตัวลงแรง สวนทางภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่การเติบโตต่ำคาด โดยเฉพาะกลุ่ม Domestics Play ตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ดัชนีถูกกดดันจากแรงขายหุ้นค้าปลีก อาทิ CPAXT หลังรายงานผลประกอบการต่ำคาด ซึ่งกดดันให้มีแรงขาย CPALL ตามมาด้วย ขณะที่กลุ่ม Non-Bank แม้รายงานผลประกอบการของออกมาเติบโตดี แต่เริ่มเห็นแรงขายจาก Sell on fact ที่ออกมาดีตามคาด ขณะที่หุ้น DELTA ยังปรับตัวลงถ่วงดัชนี เนื่องจากราคาหุ้นเริ่มแพง และกลุ่มปิโตรเคมี ที่กำไรยังชะลอตัว
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยให้กรอบแนวรับ 1,285 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,466.38 ล้านบาท ปิดที่ 18.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,322.31 ล้านบาท ปิดที่ 127.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,126.89 ล้านบาท ปิดที่ 43.75 บาท ลดลง 1.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 833.17 ล้านบาท ปิดที่ 316.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 662.98 ล้านบาท ปิดที่ 181.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท