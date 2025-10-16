หุ้นปิดบวก 4.77 จุด DELTA หนุนขยับขึ้นแม้ภาพรวมยังไร้ปัจจัยขับเคลื่อน เกาะติด บจ.ทยอยแจ้งงบ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,291.46 จุด เพิ่มขึ้น 4.77 จุด (+0.37%) มูลค่าซื้อขาย 33,202.91 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีพักตัวช่วงบ่าย โดยทำจุดต่ำสุด 1,286.60 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,299.43 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 195 หลักทรัพย์ ลดลง 242 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 208 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยพักตัวหลังจากปรับขึ้นมามากได้แรงหนุนกลุ่มแบงก์และ DELTA เมื่อวานนี้ แต่วันนี้กลับไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยมีแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวคาดผลประกอบการในไตรมาส 3/68 ออกมาดี
ขณะที่หุ้น DELTA ยังขึ้นมาได้ต่อจาก Sentiment เชิงบวกบริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง โค (TSMC) ประกาศกำไรรายไตรมาสดีกว่าคาด
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดยังคงพักตัวระหว่างที่นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่งกลุ่มแบงก์ยังทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจะเป็นการรายงานของกลุ่ม Domestic ขณะที่ปัจจัยภายนอกติดตามผลประกอบการของ บจ.ในสหรัฐฯ โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,865.41 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,259.95 ล้านบาท ปิดที่ 171.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,842.97 ล้านบาท ปิดที่ 193.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,197.69 ล้านบาท ปิดที่ 11.00 บาท ลดลง 0.10 บาท
BH มูลค่าการซื้อขาย 1,197.34 ล้านบาท ปิดที่ 183.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท