หุ้นปิดเช้าบวก 4.12 จุด เก็งกำไรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงใกล้แถลงนโยบายรัฐบาลใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,277.32 จุด เพิ่มขึ้น 4.12 จุด (+0.32%) มูลค่าซื้อขายราว 22,907.62 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า แกว่งค่อนข้างทรงตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,278.60 จุด และต่ำสุด 1,268.49 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีแกว่งทรงตัวเคลื่อนไหวไปมาทั้งแดนบวกและแดนลบ แต่ยังไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยมีแรงเก็งกำไรในหุ้นบางกลุ่มจากปัจจัยเฉพาะตัว อาทิ กลุ่มค้าปลีก รับประโยชน์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณที่มีนัยต่อตลาดมากนัก
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งทรงตัวบวกลบสลับกัน ระหว่างรอติดตามคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งระยะถัดไปยังต้องรอติดตามการแถลงโนยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้า โดยให้กรอบแนวรับ 1,265 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,551.54 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,237.08 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,154.75 ล้านบาท ปิดที่ 43.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,130.84 ล้านบาท ปิดที่ 294.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,003.51 ล้านบาท ปิดที่ 10.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง