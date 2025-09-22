หุ้นปิดเช้าลบ 5.05 จุดขาดปัจจัยใหม่หนุนรอจับตานโยบายรัฐบาล-เก็งกำไรหุ้นรับ iPhone 17 ฮอต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,287.67 จุด ลดลง 5.05 จุด (-0.39%) มูลค่าซื้อขายราว 16,718 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยทำระดับสูงสุด 1,296.42 จุด และต่ำสุด 1,287.20 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งกรอบแคบ ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน หลังรับรู้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปพอสมควรแล้ว โดยเช้านี้นักลงทุนเลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัว อาทิ กลุ่มค้าปลีกโทรมือถือ โดยเฉพาะ COM7 ตอบรับกระแสยอดจอง iPhone 17 ทุบสถิติสูงสุด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีแกว่งซึมตัวระหว่างรอติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,227.72 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
EA มูลค่าการซื้อขาย 1,126.24 ล้านบาท ปิดที่ 3.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 797.66 ล้านบาท ปิดที่ 10.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 429.95 ล้านบาท ปิดที่ 160.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
KTC มูลค่าการซื้อขาย 427.13 ล้านบาท ปิดที่ 30.00 บาท ลดลง 0.50 บาท