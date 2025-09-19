บรรยากาศ การรับเครื่อง iPhone 17 ในวันแรก ที่ Apple Store centralwOrld

บรรยากาศ การรอคิวซื้อ iPhone 17 ในปีนี่ พบชาวต่างชาติมารอคิวเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่จะไม่มีชาวเวียดนามเหมือนในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้เวียดนาม ขายพร้อมไทยเรียบร้อยแล้ว
โดยพบว่ายอดสั่งซื้อล่วงหน้าในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับยอดการนำเข้า เพียงแต่การเป็นสินค้าที่จำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก เลยมีจำนวนจำกัดอยู่ และจะมีสต็อกทยอยเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
คุณปิ่น (เสื้อดำ) คนไทยคนแรกที่สั่งจอง iPhone 17 Pro Max ผ่านช่องทางออนไลน์ สีน้ำเงิน พร้อมกับสีสันอย่างใส่เสื้อวิน พร้อมย่ามพระมารับ iPhone สีส้มคอสมิก