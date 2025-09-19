xs
บรรยากาศ การรับเครื่อง iPhone 17 ในวันแรก ที่ Apple Store centralwOrld

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศ การรอคิวซื้อ iPhone 17 ในปีนี่ พบชาวต่างชาติมารอคิวเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่จะไม่มีชาวเวียดนามเหมือนในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้เวียดนาม ขายพร้อมไทยเรียบร้อยแล้ว

โดยพบว่ายอดสั่งซื้อล่วงหน้าในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับยอดการนำเข้า เพียงแต่การเป็นสินค้าที่จำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก เลยมีจำนวนจำกัดอยู่ และจะมีสต็อกทยอยเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

คุณปิ่น (เสื้อดำ) คนไทยคนแรกที่สั่งจอง iPhone 17 Pro Max ผ่านช่องทางออนไลน์ สีน้ำเงิน พร้อมกับสีสันอย่างใส่เสื้อวิน พร้อมย่ามพระมารับ iPhone สีส้มคอสมิก





















