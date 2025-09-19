เศรษฐกิจไม่กระทบ ลูกค้า 'iPhone' ยอดสั่งจองเพิ่มจากปีก่อน

ส่องกระแสรับเครื่อง iPhone 17 ซีรีส์ วันแรก AIS True COM7 เผยยอดสั่งจองล่วงหน้าทุบสถิติ iPhone 17 Pro และ 17 Pro Max ยังเป็นรุ่นนิยมมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้ ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ระบุสินค้าล็อตถัดไปทยอยเข้าในช่วงต้นเดือนตุลาคม
แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดูซบเซา แต่กลายเป็นว่าสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ที่ราคาเครื่องทะลุ 5 หมื่นบาท ยังได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานในไทยอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นคาดการณ์ว่า ลูกค้าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยังมีกำลังซื้อสูงอยู่เช่นเดิม
ข้อมูลการสั่งจองจากแหล่งข่าวใน Apple ระบุว่า ในปีนี้ยอดสั่งจอง iPhone 17 Pro และ 17 Pro Max ล่วงหน้าถือว่าเติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับตอน iPhone 16 Pro และ 16 Pro Max ส่วนหนึ่งมาจากการที่สามารถจัดสรรสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้น
“เนื่องจากสินค้าวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลก ทำให้ในช่วงแรกย่อมไม่เพียงพอกับการจำหน่ายอยู่แล้ว แต่เมื่อสินค้าล็อตถัดไป ทยอยเข้ามาก็จะเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถเดินเข้าไปซื้อที่หน้าร้านได้”
ขณะที่ ประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก เอไอเอส ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของ iPhone ในช่วงแรก จะเป็นลูกค้าในกลุ่มบนที่มีกำลังซื้ออยู่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Serenade ทำให้กลายเป็นว่าการสั่งจอง iPhone และรับเครื่อง iPhone ในช่วงแรกจะเป็นรุ่น Pro และ Pro Max
โดยในปีนี้ รุ่นที่นิยมที่สุดคือ iPhone 17 Pro Max สีส้มคอสมิก ตามมาด้วยสีเงิน ซึ่งทาง AIS จะทยอยเปิดให้ลูกค้าเข้ามารับสินค้าตามช่วงเวลาที่สั่งจองไว้ และลูกค้าที่สนใจซื้อเครื่องใหม่ ยังสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าได้ที่หน้าสาขา รวมถึงมีการกันสินค้าบางส่วนไว้จำหน่ายสำหรับลูกค้าวอล์กอินด้วย
อย่างไรก็ตาม ทาง AIS ระบุว่า สินค้า iPhone ล็อตต่อไปที่จะทยอยเข้ามาจะอยู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ดังนั้น ถ้าใครที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบใช้งาน ก็สามารถรอให้สินค้าล็อตต่อไปเข้ามาเพิ่มเติม แล้วค่อยซื้อก็ได้เช่นกัน
ส่วน โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ให้ข้อมูลว่า จาก "โปรข้ามเวลา” ที่มอบโอกาสให้ลูกค้าซื้อเครื่อง iPhone 17 กับทรู ดีแทค ได้อัปเกรด iPhone รุ่นใหม่ 0 บาท ในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และเป็นความตั้งใจของทรูที่จะส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับทาง COM 7 ที่พบว่า ยอดสั่งจอง iPhone 16 Pro Max สีส้มคอสมิกขึ้นแท่นรุ่นและสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พร้อมดันยอดรวม iPhone ในปีนี้ทะลุเกินรุ่นก่อนหน้า พร้อมกับการนำเสนอสิทธิพิเศษอย่างบริการด้านไฟแนนซ์ และโปรแกรมสินเชื่อบัตรเครดิตต่างๆ มาให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ SYNNEX มีการเปิดเผยว่า การจำหน่าย iPhone 17 ซีรีส์ ในปีนี้ มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นราว 20% จากการจัดสรรสินค้าที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้น และผู้บริโภคไทยให้การตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงเปิดให้สั่งจอง