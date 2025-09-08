"แม้ว" แลนดิ้งถึงไทยยิ้มแย้มโบกมือทักทายสื่อ จับตาไปศาลตัดสินคดีชั้น 14 พรุ่งนี้

"ทักษิณ" แลนดิ้งเครื่องบินส่วนตัวถึงไทย ยิ้มแย้มโบกมือทักทายสื่อ จับตาเข้าฟังคำสั่งคดีชั้น 14 พรุ่งนี้
วันนี้ (8ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยเครื่องบินส่วนตัว Bombadier Global 7500 ในเวลา 14.54 น.
จากนั้นเวลา 14.58 น. พบรถตู้เบนซ์ส่วนตัว ของนายทักษิณ ป้ายทะเบียน ธห 1155 รถเมอร์เซเดสเบนซ์-มายบัค ป้ายทะเบียน พร 195 และรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ป้ายทะเบียน 5 ขฐ 4638 ขับเข้าไปด้านในอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล (M Jets) และขับออกจาก M Jets ในเวลา 15.04 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทักษิณ ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้า กางเกงสีดำด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนจะนั่งรถรถเมอร์เซเดสเบนซ์-มายบัค ป้ายทะเบียน พร 195 ฝั่งซ้ายเพื่อเดินทางกลับ พร้อมโบกมือทักทายให้กับสื่อมวลชนจากในรถ
อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ย.68) นายทักษิณ จะเข้าฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บค.1/2568 กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงการบังคับโทษคดีถึงที่สุด ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งนายทักษิณระบุว่า จะเดินทางไปฟังคำสั่งด้วยตนเองในเวลา 10.00 น.