ตลท.-ก.ล.ต. เร่งปรับกระบวนการ IPO เร็วขึ้น หวังดึง บจ.ใหญ่กลับคืนตลาดหุ้นไทย

นายสรวิศ ไกรฤกษ์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเสนอปรับเกณฑ์ IPO โดยเฉพาะองค์ประกอบบางส่วนที่ต้องปรับเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น เพื่อจูงใจบริษัทให้เข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น โดยทางเลขา ก.ล.ต. ได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะหันมาเปิดเผยข้อมูลในบางส่วนมากขึ้น (Disclosure Check) ซึ่งบางเรื่องอาจใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารน้อยลง และให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาดำเนินการของ IPO ได้
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าในช่วงที่ผ่านมามีหลายบริษัทที่เลือกเข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งยอมรับว่าทางตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยจำนวนมาก แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพยายามที่พูดคุยแนวทางที่จะปรับปรุงอย่างไรโดยเฉพาะกระบวนการ IPO และทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
"ท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทเอกชนจะเลือกตัดสินใจอย่างไรในส่วนนี้ สำหรับการเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทย แต่ยังมี IPO ที่มีขนาดใหญ่หลายรายที่สนใจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยอยู่เช่นกัน ก็ยอมรับว่าตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงนี้จะมีศักยภาพที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งตลาดต่างประเทศยังมี Equity ที่สูงและคึกคักว่า รวมทั้งมีขั้นตอนที่เร็วกว่า แต่สิ่งที่เราจะทำได้ คือ การปรับองค์ประกอบให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต." นายสรวิศ กล่าว
สำหรับปัจจัยผู้ประกอบการมองว่าตลาดหุ้นต่างประเทศมีแรงจูงใจเข้าไประดมทุนมากกว่าตลาดหุ้นไทย มองว่ามี 3 เหตุผล ได้แก่ 1. ดัชนีหรือราคาที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะได้รับ เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีระดับ P/E ที่สูงกว่าตลาดหุ้นไทย 2. สภาพคล่องของตลาดหุ้น และ 3. กระบวนการเข้า IPO ที่กระชับหรือรวดเร็วกว่าตลาดหุ้นไทย เนื่องจากตามกฎของไทยกระบวนการอนุมัติการเสนอขายหุ้น IPO ของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เวลาดำเนินการรวมประมาณ 120 วัน ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ต่ำกว่าหรือประมาณ 90 วัน
ส่วนข้อเสนอจากชมรมวาณิชธนกิจในการขอขยายขอบเขตหรือสัดส่วนในเรื่องการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการะคุณและทำให้กระบวนให้หุ้นกับกลุ่มนี้ง่ายขึ้น ซึ่งรายละเอียดจะมีการพูดคุยกับทาง ก.ล.ต. จะขยายได้ประมาณเท่าไหร่ เข้าใจว่าสัดส่วนกระจายหุ้นราว 40% ที่ทางประธานชมรมวาณิชธนกิจเสนอมา เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสัดส่วน 25%
*ภาพรวม IPO ปี 68 จบที่ 19 บริษัท
ด้านภาพรวมจำนวนหุ้น IPO ปีนี้คาดว่ามีจำนวน 19 บริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันที่มีหุ้น IPO แล้ว 12 บริษัท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีหุ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าจดทะเบียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 บริษัท
ส่วนกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครบริษัทเข้าโครงการ Jump+ ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 69 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 68 นั้น มองว่าปัจจุบันบริษัทที่เข้ามาสมัครได้ตามเป้าแล้วเกือบ 100 บริษัทแล้ว แต่สิ่งที่อยากได้เพิ่มเข้ามา คือ บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งจากการหารือพบว่าบริษัทเหล่านี้อาจเข้าสมัครไม่ทัน จึงมีการขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่มเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยากเข้ามาร่วมโครงการ Jump+ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมเพิ่ม