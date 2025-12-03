Webull ลั่นกลองปี 69 ดัน AUM โต 4 เท่า แตะ 4 หมื่นล.

วีบูลล์ (ประเทศไทย) เปิดแผนปี 69 ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว เตรียมเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่กลางปีหน้า หวังดัน AUM โต 4 เท่าแตะ 4 หมื่นล้านบาท ล่าสุดเปิดตัว Webull Prime ยกระดับฐานลูกค้านักลงทุนรายใหญ่ สร้างประสบการณ์การดูแลแบบวีไอพี เชื่อมต่อตลาดทุนทั่วโลก ตอกย้ำแพลตฟอร์มเทรดยอดนิยมระดับสากล
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.วีบูลล์ (ประเทศไทย) หรือ Webull Thailand เปิดเผยถึงทิศทางการเติบโตในปี 2569 ว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มอีกเท่าตัว จากปัจจุบันมีผู้ใช้ลงทะเบียนกว่า 1,000,000 ราย เปิดบัญชีสำเร็จผ่าน KYC แล้วกว่า 300,000-400,000 ราย ขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) คาดจะเติบโตถึง 4 เท่า แตะระดับ 40,000 ล้านบาท จากปี 2568 คาดจะอยู่ที่ระดับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์เชิงรุก การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์อื่นได้มากขึ้น ทั้งการขยายตลาดหุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวม คาดเปิดตัวในช่วงกลางปี 2569 ล่าสุดได้เปิดตัวบริการ Webull Prime ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ปัจจุบันมีฐานลูกค้าแล้ว 60 ราย ซึ่งมีการตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 200 ราย ภายในปี 2569
สำหรับจุดเด่นของ Webull เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือการซื้อขายระดับมืออาชีพ และมีฟังก์ชัน AI ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ รวมถึงระบบการซื้อขายมีเสถียรภาพสูง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา สามารถซื้อขายหุ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำ
“ปัจจุบันลูกค้า Webull เกิน 50% เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีอายุเฉลี่ยเพียง 30 ปี สะท้อนบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นักลงทุนเจเนอเรชันใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวและประสบการณ์การลงทุนระดับสากล” นายชลเดช กล่าว