หุ้นปิดเช้าบวก 3.83 จุด ซึมตัวรอผลเฟด-วอลุ่มบางก่อนเข้าวันหยุด DELTA นำหุ้นชิ้นส่วนเด้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,265.22 จุด เพิ่มขึ้น 3.83 จุด (+0.30%) มูลค่าซื้อขายราว 12,176 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งออกข้าง ทำระดับสูงสุด 1,269.83 จุด และต่ำสุด 1,263.28 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ซึมตัว หากตัด DELTA และ AOT ออกดัชนีจะติดลบ มูลค่าซื้อขายเบาบางก่อนเข้าวันหยุดกลางสัปดาห์ ตลาดขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนและนักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้แกว่งทรงตัว
นอกจากนั้น ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญปัจจัยกดดันเฉพาะตัวจากความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา
แรงหนุนสำคัญเช้านี้คือราคาหุ้น DELTA นำกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับขึ้น จากจิตวิทยาเชิงบวกสหรัฐอนุญาตให้ Nvidia ส่งออกชิป AI ไปจีนได้ รวมทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับขึ้นจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง เงินบาทแข็งค่า และต้นทุนลดลง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งกรอบแคบ แนะติดตามรายละเอียดโครงการ TISA ที่นำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,370.38 ล้านบาท ปิดที่ 53.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 818.84 ล้านบาท ปิดที่ 196.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 758.34 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 713.12 ล้านบาท ปิดที่ 162.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
MINT มูลค่าการซื้อขาย 554.29 ล้านบาท ปิดที่ 23.60 บาท ลดลง 0.40 บาท