หุ้นปิดลบ 6.78 จุด รับแรงฉุด DELTA ตามเทรนด์เทคฯโลก จับตา CPI สหรัฐชี้ชะตาทิศทางพรุ่งนี้

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,250.07 จุด ลดลง 6.78 จุด (-0.54%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 40,166.85 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งลงเป็นหลัก โดยทำจุดต่ำสุด 1,243.94 จุด ทำจุดสูงสุด 1,262.63 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 138 หลักทรัพย์ ลดลง 311 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 204 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงจากแรงขาย DELTA ยังกดดัน เป็นไปในทิศทางเดียวกับแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และสลับเข้าไปลงทุนหุ้นกลุ่มอื่นแทน เป็น Sentiment กดดันหุ้น DELTA และกดดันภาพรวมดัชนี SET ราว 5 จุด
ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน และเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่วันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาส ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกชะลอการลงทุน เห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้ดัชนีมีการพักตัว
แนวโน้มพรุ่งนี้ยังรอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนพ.ย.ของสหรัฐคืนนี้ หากออกมาสูงกว่าคาดก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้ แต่หากออกมาต่ำกว่าคาดก็จะหนุนตลาดหุ้น โดยจะต้องติดตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้ว่าจะตอบรับอย่างไร โดยให้แนวต้าน 1,270 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,921.62 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,777.67 ล้านบาท ปิดที่ 168.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,338.15 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,178.14 ล้านบาท ปิดที่ 136.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 1,945.74 ล้านบาท ปิดที่ 2.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท