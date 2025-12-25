หุ้นปิดร่วง 10.56 จุด วอลุ่มบางสุดในรอบกว่า 13 ปี แรงขาย KCE-HANA กดดันกังวลต้นทุนทองแดงพุ่ง

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,264.77 จุด ลดลง 10.56 จุด (-0.83%) มูลค่าซื้อขาย 15,638.05 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,274.92 จุด และต่ำสุด 1,262.41 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 166 หลักทรัพย์ ลดลง 260 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 224 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า มูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นไทยวันนี้อยู่ที่ 15,638 ล้านบาท ต่ำกว่าวันที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดทำการเพียงครึ่งวันมีมูลค่าการซื้อขาย 17,293 ล้านบาท และต่ำสุดนับตั้งแต่ 24 ม.ค.55 หรือย้อนหลังไป 13 ปี 11 เดือน
ด้านนายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยลงมาแกว่งในแดนลบตลอดทั้งวัน ด้วยมูลค่าซื้อขายเบาบางเนื่องจากตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ปิดทำการเทศกาลคริสต์มาส ขณะที่ภาพรวมทั้งปีมูลค่าซื้อขายก็ไม่ได้สูงมากอยู่แล้ว
วันนี้ตลาดบ้านเรายังถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ KCE และ HANA เนื่องจากต้นทุนราคาทองแดงปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่กดดันผลประกอบการ
รวมทั้งจากการเปิดเผยตัวเลขส่งออกของไทยวันนี้ขยายตัวเพียง 7.1% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว 9% สะท้อนว่าภาคส่งออกได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีการค้าของสหรัฐฯ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคาดการณ์ปี 69 มูลค่าการส่งออกไทยจะอยู่ในช่วง -3 ถึง 1% YoY สะท้อนภาพการชะลอตัวลงและกดดันการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจ
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งออกข้าง ระยะสั้นดาวน์ไซด์จำกัด แต่อัพไซด์ก็มีไม่มาก โดยให้กรอบแนวรับ 1,260-1,250จุด และแนวต้าน 1,268-1,275 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KCE มูลค่าการซื้อขาย 966.64 ล้านบาท ปิดที่ 18.40 บาท ลดลง 2.40 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 927.71 ล้านบาท ปิดที่ 172.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 748.85 ล้านบาท ปิดที่ 28.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 650.87 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 568.36 ล้านบาท ปิดที่ 168.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท