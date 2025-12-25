หุ้นปิดเช้าลบ 8.74 จุด วอลุ่มบางเฉียบเงียบเหงาวันคริสต์มาส แรงขายกลุ่มชิ้นส่วนฯถ่วง

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,266.59 จุด ลดลง 8.74 จุด (-0.69%) มูลค่าซื้อขายราว 7,585.57 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้พักตัว-วอลุ่มบางเฉียบ จากแรงกดดันหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลังราคาทองแดงพุ่งดันต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะ DELTA กดไป 3 จุด บรรยากาศตลาดหุ้นเอเชียเงียบเหงาในวันคริสต์มาส ช่วงบ่ายคาดตลาดทรงตัว ให้แนวรับ 1,265 จุด แนวต้าน 1,275 จุด
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,265.44 จุด และสูงสุด 1,274.92 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้พักตัวลงมาจากแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เนื่องจากราคาทองแดงปรับตัวขึ้นมาทำ All Time High ผลักต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงขาย DELTA กดตลาดลงไป 3 จุด
ขณะเดียวกัน บรรยากาศตลาดหุ้นในเอชียเงียบเหงา มีเพียง 3 ตลาดที่เปิดทำการ ได้แก่ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ส่วนตลาดอื่นปิดวันคริสต์มาส
แนวโน้มในช่วงบ่ายคาดว่าตลาดหุ้นจะทรงตัว ให้แนวรับ 1,265 จุด แนวต้าน 1,275 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KCE มูลค่าการซื้อขาย 563.16 ล้านบาท ปิดที่ 19.20 บาท ลดลง 1.60 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 372.61 ล้านบาท ปิดที่ 173.50 บาท ลดลง 3.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 371.45 ล้านบาท ปิดที่ 28.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL มูลค่าการซื้อขาย 270.40 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 198.41 ล้านบาท ปิดที่ 42.25 บาท ลดลง 0.50 บาท