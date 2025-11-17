SMT ตั้งเป้ายอดขายปี 69 ไว้ที่ 3 พันล เติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ตั้งเป้ายอดขายปี 69 ไว้ที่ระดับ 3,000 ล้านบาท จากผลการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ ชูกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่น - ไว้วางใจ - ทำ Technology Roadmap ดึงลูกค้า
นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติแผนธุรกิจปีใน 2569 ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 3,000 ล้านบาท เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ OSAT, Optics และ PCBA & Box build
โดยแผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโต บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่น (Confidence) และไว้วางใจ (Trust) ให้ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น เพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงการผลิตโดยทำ Technology Roadmap ในการดึงดูดลูกค้าพร้อมทั้งขยายตลาดไปทุกทวีปทั้ง สหรัฐ ยุโรป ออสเตรเลีย และจีน
สำหรับผลงานในปี 2568 รายได้ของบริษัทมีการเติบโตขึ้นในทุกไตรมาส โดยมีรายได้ในไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 461 ล้านบาท และไตรมาส 3/68 ที่ผ่านมา รายได้อยู่ที่ 565 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคะแนนการกำกับกิจการที่ดี เช่น คะแนน CG Ranking ในระดับดีมากและคะแนนการจัดประชุม AGM ในระดับดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลด้านธรรมาภิบาลเป็นอย่างสูง