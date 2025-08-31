ประธานาธิบดีคิวบาเริ่มเดินทางเยือนเวียดนาม จีน ลาว ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

เอเอฟพี - ประธานาธิบดีมิเกล ดิอาซ-กาเนล ของคิวบา กล่าวเมื่อวันเสาร์ (30) ว่าเขาได้เริ่มต้นเดินทางเยือนเอเชีย ที่จะเดินทางไปเยือนจีน ลาว และเวียดนาม ที่เป็นพันธมิตรทางการค้าหลักของเขาในทวีปนี้
การเดินทางของดิอาซ-กาเนล เกิดขึ้นในขณะที่คิวบา ทึ่มีประชากร 10.9 ล้านคน เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ขณะที่การค้าโลกได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ
“สุดสัปดาห์นี้ เราได้เริ่มต้นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการไปยังเวียดนาม จีน และลาว ประเทศพี่น้องที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประวัติศาสตร์ความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ถูกทดสอบด้วยเวลาและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ดิอาซ-กาเนล โพสต์ในแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ทั้งนี้ผู้นำคิวบาจะเดินทางเยือนเวียดนามเป็นเวลา 3 วัน และร่วมฉลองครบรอบ 80 ปี วันชาติเวียดนาม
เวียดนามเป็นนักลงทุนจากเอเชียชั้นนำของคิวบา โดยมีมูลค่าการค้าทวิภาคีประมาณ 340 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการค้าในปี 2563 ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยระหว่างประเทศของคิวบา
เวียดนามส่งออกข้าว ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคิวบา และนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากคิวบาเป็นหลัก
เมื่อไม่นานนี้ คิวบาได้อนุญาตให้บริษัท Agri VAM ของเวียดนาม ปลูกข้าวบนพื้นที่ขนาด 1,000 เฮกตาร์ ทางตะวันตกของกรุงฮาวานา เวียดนามเคยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกข้าวกับคิวบามาก่อน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนได้ทำการเพาะปลูกเอง
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนท้องถิ่น โดยชาวคิวบาบริโภคข้าว 60 กิโลกรัมต่อคนต่อปี.