BKD งวดนี้โกยกำไร 41 ล้าน โต 10% คุมต้นทุน-การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

"บางกอก เดค-คอน" เปิดงบไตรมาส 3/2568 แม้รายได้จากการให้บริการลดลง แต่กำไรยังโดดเด่น 41.38 ล้านบาท โต 10.90% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อนสะท้อนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมั่นใจ โค้งสุดท้ายของปียังโตต่อเนื่อง
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด(มหาชน) หรือ BKD หนึ่งในผู้นำธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน2568 บริษัท มีกำไรสุทธิ 41.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น10.90% เทียบกับไตรมาสเดียว กันปี ก่อน ที่มีกำไร 37.31 ล้านบาท ขณะที่บริษัทมีรายได้รวม224.04 ล้านบาท ลดลง 23.48% เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนที่ระดับ 292.82 ล้านบาท
แม้รายได้จะลดลง แต่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้นทุน ด้านการให้บริการ และต้นทุนจากการขาย ทำให้มีต้นทุนที่ลดลงค่อนข้างมากเหลือเพียง 154.07 ล้านบาท ลดลง 27.87% เทียบกับไตรมาสเดียวกับปีก่อนที่ระดับ 213.62 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังสามารถควบคุม ค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บรรทัดสุดท้ายของงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2568 ยังมีการเติบโตที่ดี
ส่วนงวด 9 เดือนแรกปี 2568 มีกำไรสุทธิ102.43 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 3.81% เมื่อเทียบกับ งวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 106.49 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการลดลงเหลือ 514.83 ล้าน บาท หรือ ลดลง 39.33% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน จำนวน 848.59 ล้านบาท
นางนุชนารถ กล่าวต่อว่า แนวโน้มไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทยังมีความมั่นใจว่า จะเติบโตต่อ เนื่องจากไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา โดยยังคงเดินหน้ารับงานโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ กลุ่มธุรกิจกลุ่มโรงแรมโรงพยาบาล รวมทั้งกลุ่มโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ที่ถือเป็นกลุ่มลูกค้า ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งเรื่องของคุณภาพงาน และการส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด เวลา