SPREME ส่งซิกแนวโน้ม Q4 โตแรง

“สุพรีม ดิสทิบิวชั่น ”ส่งสัญญาณผลการดำเนินงานไตรมาส 4 โตแรง ฟากซีอีโอเผยเดินหน้า ส่งมอบงานโครงการขนาดกลาง-Mega Project หนุนผลงานปี 68 มาตามนัด โชว์งานในมือรอรับรู้รายได้กว่า 3,600 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/68 กวาดรายได้ 177.20 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 10.59% สะท้อนบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในฐานะผู้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) มีรายได้รวม 177.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 18.76 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนประสิทธิภาพในการควบคุมงบประมาณของทางบริษัทฯ โดยอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 10.59%
"แนวโน้มผลงานในไตรมาส 4/2568 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการส่งมอบโครงการขนาดกลางจำนวนหนึ่งที่เข้าทำสัญญา และจะสามารถส่งมอบตามแผนที่วางไว้ รวมถึงสัญญาภายใต้โครงการขนาดใหญ่หรือ Mega Project บางส่วนก็จะทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/2568 ด้วยเช่นกัน ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้"
ที่ผ่านมา SPREME คว้างานใหญ่ทั้งจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการส่งมอบโซลูชั่นด้าน IT ครบวงจร ทั้งการให้เช่า การติดตั้ง และบริการบำรุงรักษา ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ จำนวน 3,600 ล้านบาท สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯมุ่งเน้นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ที่เป็นลักษณะต่อเนื่อง (Recurring Income) ประกอบกับการเข้าประมูลโครงการภาครัฐต่างๆ ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเฉพาะงานที่สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ และปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเติบโตของรายได้เป็นหลัก