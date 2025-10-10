SPREME คว้าสัญญาเช่า Handheld ไปรษณีย์ไทย–คอมพ์นักเรียน กทม.มูลค่า833ล.

“สุพรีม ดิสทิบิวชั่น ” คว้างานสัญญาเช่า 2 โครงการสำคัญ มูลค่ารวมสูงถึง 833.79 ล้านบาท หนุนงานในมือพุ่งแตะ 2,200 ล้านบาท สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในฐานะผู้ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) รวมถึงให้บริการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่ารวม 2 สัญญา มูลค่ารวม 833,797,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตอกย้ำความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐต่อศักยภาพของ SPREME ในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับสัญญาเช่าใหญ่ทั้ง 2 ฉบับมีรายละเอียดดังนี้ 1. สัญญาเช่าอุปกรณ์ Handheld กับ ไปรษณีย์ไทย โดย SPREME ในนาม "กิจการร่วมค้า SPAC" (ร่วมกับ บริษัท อะเคเซีย ไอ.ที.เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด) ได้ลงนามสัญญาเช่าอุปกรณ์ Handheld จำนวน 23,480 เครื่อง กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีมูลค่าจ้างงานตามสัญญา 417,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลาให้เช่าถึง 5 ปี (ลงนามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568)
2. สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์นักเรียน กทม. โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการ "การเช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล" กับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มูลค่าสัญญา 416,797,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาเช่านี้ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) อุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ และการให้บริการ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี (ลงนามเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568)
นายภานุวัฒน์ กล่าวอีกว่า การคว้างานใหญ่ทั้งจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ SPREME ในการส่งมอบโซลูชั่นด้าน IT ครบวงจร ทั้งการให้เช่า การติดตั้ง และบริการบำรุงรักษา ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ผลักดันให้งานในมือรอรับรู้รายได้ เพิ่มเป็น 2,200 ล้านบาท สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า