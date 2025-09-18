คณะกรรมการวิสามัญฯ งบ 68 กทม.จับตาเบิกจ่ายสำนักการศึกษา กทม.ขอกันงบเหลื่อมปีโครงการเช่าคอมพิวเตอร์พกพา 481 ล้านบาท

วันนี้(18 ก.ย.)ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง ในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ได้เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อ วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมพิจารณาโครงการจากหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครหลายรายการ โดยหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด คือ โครงการของ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอขอกันเงินงบประมาณโครงการ “เช่าคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานครในยุคดิจิทัล” วงเงินรวมกว่า 481,283,060 บาท
สำนักการศึกษาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไปแล้วเรียบร้อย แต่ ระยะเวลาในการลงนามในสัญญาอาจไม่ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 อันเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ซึ่งกินเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 กันยายน 2568 ทำให้การลงนามสัญญาจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2568 จึงจำเป็นต้องขอกันเงินเหลื่อมปีเพื่อไม่ให้โครงการล่ม
ขณะที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นต่อการขอกันงบประมาณในครั้งนี้ โดยเฉพาะความล่าช้าในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจสะท้อนถึงประสิทธิภาพของหน่วยงาน และคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์พกพา ที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของนักเรียน รวมถึงความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ โดยมีการหยิบยกกรณีที่คล้ายคลึงกันจากโครงการเช่าแท็บเล็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เคยเป็นข่าวถึงความกังวลในการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าและขาดความโปร่งใส
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันจะดำเนินการได้ทันจริงตามที่แจ้งหรือไม่หรือข้ามกระบวนการใดไปหรือไม่ หากไม่ทันอาจกระทบต่อแผนการจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกรุงเทพมหานครตามเป้าหมาย
ล่าสุดมีรายงานข่าวจากสำนักการศึกษา ระบุว่า ทางสำนักฯ ขอถอนคำขอกันงบประมาณเหลื่อมปีดังกล่าว เนื่องจากมีความมั่นใจว่ากระบวนการสามารถ “ก่อหนี้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2568” ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกันงบเหลื่อมปีอีกต่อไป