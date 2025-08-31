“พาณิชย์-ไปรษณีย์ไทย” จับมือช่วยเกษตรกร แจกกล่อง-ส่งฟรี 2.38 แสนชิ้น แก้ปัญหาผลไม้ล้นด่าน

กรมการค้าภายใน จับมือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่กำลังประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาดและค้างด่านจากสถานการณ์การปิดด่านชายแดน โดยโครงการนี้จะแจกกล่องและตะกร้าสำหรับบรรจุผลไม้ฟรีจำนวนกว่า 238,000 ชิ้น พร้อมรับสิทธิ์จัดส่งผลไม้ได้ฟรีทั่วประเทศ ตั้งเป้าช่วยกระจายผลผลิตกว่า 3,000 ตัน เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและเร่งระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วไทย
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปีนี้ผลผลิตผลไม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออก เช่น มังคุดและเงาะ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 17 แต่เนื่องจากสถานการณ์ด่านชายแดนปิด ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการระบายผลผลิตในพื้นที่ กรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โครงการนี้เป็นการร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถกระจายผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์กำลังเติบโต การจัดส่งที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความสดใหม่ของผลไม้จนถึงมือผู้บริโภค
“บรรจุภัณฑ์ผลไม้ DIT” ที่จัดเตรียมไว้ประกอบด้วย กล่องขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 188,000 กล่อง และ ตะกร้าขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 50,000 ตะกร้า รวมทั้งสิ้น 238,000 ชิ้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยจะทยอยกระจายไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอรับได้
เป้าหมายของโครงการคือการช่วยกระจายผลไม้ที่สำคัญของประเทศ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ลองกอง เงาะ และมะม่วง ให้ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ตัน โดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือให้ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้สำหรับบรรจุเฉพาะผลไม้ไทยเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือเกษตรกร
นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังมีแผนจัดกิจกรรม “Thai Fruits Festival 2025” ในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อต้อนรับเทศกาลผลไม้จากภาคใต้และภาคเหนือ โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศและสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร
นายวิทยากรกล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่ากรมฯ พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรปลูกด้วยใจ คนไทยกินด้วยความรัก” ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของผลไม้ไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก
ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบรรจุภัณฑ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้บ้าน หรือ Facebook กรมการค้าภายในDIT หรือ สายด่วน 1569