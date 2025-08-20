TQM ผนึกกำลัง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เดินหน้าขยายธุรกิจประกันชีวิตเต็มรูปแบบ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM เดินหน้าขยายธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัทในเครือ ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM Life โดยจับมือ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ที่มุ่งมั่นส่งมอบความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อขยายตลาดประกันชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมส่งมอบบริการ และความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงชีวิต
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยเทรนด์การดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง TQM มองเห็นโอกาสในการช่วยให้คนไทย เข้าถึงประกันชีวิตและสุขภาพมากยิ่งขึ้น เราจึงเดินหน้าขยายธุรกิจประกันชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM Life) โดยความร่วมมือกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจประกันชีวิตของ TQM เรานำจุดแข็งจากฐานลูกค้าประกันวินาศภัยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และทีมขายที่มีความเชี่ยวชาญ มาต่อยอดสู่ธุรกิจประกันชีวิต โดยมี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิต ที่เข้ามาช่วยออกแบบความคุ้มครองเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตของคนไทย
ดร.กฤต จิตรนภาวงศ์ AFPT™ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวเสริมว่า TQM Life มีความพร้อมด้วยช่องทางการขายที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการขายผ่าน Telesale แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถซื้อประกันได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ขณะเดียวกัน TQM Life ยังมุ่งพัฒนาทีมพนักงานขาย ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดประกันชีวิตอย่างมืออาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด จากผู้เชี่ยวชาญของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการยกระดับทักษะ และศักยภาพของทีมขาย เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ”
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ TQM Life ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการลูกค้าในระดับแนวหน้า เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยในทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงประกันได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกความต้องการในแต่ละช่วงวัยของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ การออม การลงทุน หรือการวางแผนเกษียณ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่เป็นเลิศของ TQM Life ครอบคลุมทั้งช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ แพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงช่องทางดิจิทัล"
สิ่งที่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยึดมั่นมาโดยตลอด คือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าในทุกวันของชีวิต ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘ชีวิตมีกัน ทุกวันดีกว่า’ เราไม่เพียงแต่ต้องการให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม แต่ยังต้องการให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในการวางแผนอนาคต ทั้งในด้านสุขภาพ การเงิน และคุณภาพชีวิตโดยรวม การจับมือกับ TQM Life ครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการขยายช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการผนึกกำลังระหว่างสององค์กรที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดูแลชีวิตของผู้คนอย่างรอบด้าน ด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ