คุมเพลิงได้แล้ว..เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตผ้าตกแต่งภายในรถยนต์รายใหญ่เขาย้อย เสียหายหลายล้าน

เพชรบุรี – เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตและจำหน่ายผ้าประกอบตกแต่งภายในรถยนต์รายใหญ่ ภายในบริษัท ไทนัน วูเว่น อะไลอันซ์ จำกัด เพชรบุรี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่เข้าสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ความเสียหายคาดว่าหลายล้านบาท
จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ในอาคารผลิตและเก็บวัตถุดิบ ของ บริษัท ไทนัน วูเว่น อะไลอันซ์ จำกัด เมื่อ เวลา 06.10 น.วันนี้ (8 ก.ย.) ซึ่งภายในมีใยสังเคราะห์จำนวนมาก เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงประสานขอรถดับเพลิงทั้งจากพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง รวมเกือบ20 คัน ระดมฉีดน้ำสกัดต้นเพลิง และเครื่องจักรบางส่วนที่ใช้ในกระบวนการผลิต
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัด แต่ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ เนื่องจากภายในอาคารยังมีความร้อนสูง
ผู้จัดการโรงงานเปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตนอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้รับโทรศัพท์จากพนักงานภายในโรงงานแจ้งเหตุ จึงรีบเดินทางกลับมาทันที เมื่อมาถึงพบว่าเพลิงกำลังลุกลามอย่างรุนแรง โดยต้นเพลิงเริ่มจากกองฟูกที่นอนและลามไปยังเครื่องจักรในสายการผลิต สาเหตุที่แท้จริงยังไม่สามารถระบุได้
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาย้อย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามผู้พบเห็นเหตุการณ์ และเตรียมประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่แล้วถึง 2 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ล่าสุด เมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหาย ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่าหลายล้านบาท