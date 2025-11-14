THRE 3Q25 กำไรสุทธิ 53 ลบ. มั่นใจปิดปี 68 โตตามเป้า พร้อมจ่ายปันผล

THRE โชว์ผลงานไตรมาส 3/68 กำไรสุทธิ 53 ล้านบาท พลิกบวก 2 ไตรมาสต่อเนื่อง กวาดเบี้ยประกันภัยต่อแตะ 1,157 ล้านบาท พร้อมกดCombined Ratio ภายใต้มาตรฐาน TFRS 17 ไว้ได้ตามเป้า 89% หนุน 9 เดือน กำไรสุทธิโตแตะ 100 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยต่อรับทะลุ 4,000 ล้านบาท สวนกระแสอุตสาหกรรมประกันภัยชะลอ ส่งซิกแนวโน้มไตรมาส 4/68 ศักยภาพทำกำไรปรับดีขึ้นต่อเนื่อง หนุนภาพรวมปี 2568 โตตามเป้า พร้อมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นตามแผน
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2568 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 112% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนแตะ 53 ล้านบาท มีกำไรจากการรับประกันภัยต่อเนื่องหลังบริษัทตั้งสำรอง One Time เหตุแผ่นดินไหวเต็มจำนวนในไตรมาส 1/2568 นับจากไตรมาส 2/2568กวาดเบี้ยประกันภัยต่อรับแตะ 1,157 ล้านบาท โดยผลการรับประกันภัยต่อมีกำไร 73 ล้านบาทกลับสู่ภาวะปกติต่อเนื่องนับจากไตรมาสก่อนหน้า กดอัตราค่าใช้จ่ายรวม (Combined Ratio) ภายใต้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 17) ลดลงตามเป้าอยู่ที่ระดับ 89%
ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิแตะ 100 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยต่อเติบโตขึ้นราว 2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนแตะ 4,059 ล้านบาท
แม้ปีนี้จะไม่มีการรับประกันภัยพืชผลตามนโยบายรัฐบาล โดยเป็นการขยายตัวทั้งในส่วนของ personal line และ commercial line อันเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดโดยรวม สวนกระแสภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัยที่ยังคงชะลอตัว ขณะที่ผลการรับประกันภัยต่อปรับลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนมาอยู่ที่ 123 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องตั้งสำรองผลกระทบเหตุแผ่นดินไหวเต็มจำนวนเป็นวงเงิน 90 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1/2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวม Combined Ratio อยู่ที่ระดับ 94%
นายโอฬาร ชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับแนวโน้มช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาส 4/2568 ยังมั่นใจสามารถขับเคลื่อนศักยภาพการทำกำไรให้ปรับดีขึ้นได้ต่อเนื่อง หนุนภาพรวมผลงานทั้งปี 2568 เติบโตได้ตามเป้า ภายใต้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย และควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รักษาอัตรา Combine Ratio เฉลี่ยต่ำกว่า 90% (TFRS 17) เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นได้อีกครั้ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ