หุ้นพักตัวตามตลาดสหรัฐกดดันกลุ่มชิ้นส่วนฯ เก็งกนง.ลดดอกเบี้ยหลัง GDP ไทยต่ำคาด

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีพักตัว แรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ที่ยังปรับฐานต่อกดดันหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทย โดยการพักตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ NVIDIA เพื่อประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมชิปและ AI รวมทั้งมีแรงขายลดเสี่ยงก่อนการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ย. ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญในการประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
สำหรับปัจจัยในประเทศวานนี้ การเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 3/68 ออกมาต่ำคาด มองว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นตัวเร่งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หรือมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มขึ้นมาในอนาคต
วันนี้แนะติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดจะมีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งพลัส ที่สนับสนุนฝั่งของผู้ประกอบการ
โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด