หุ้นแกว่งตัวรอลุ้นผล กนง.คงหรือลดดอกเบี้ยบ่ายนี้-เกาะติดความเห็นเฟด

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งออกข้างนักลงทุนรอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดรู้ผลช่วงบ่ายวันนี้ โดยหากมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน หนุนโมเมนตัมดัชนียืนเหนือ 1,300 จุดได้ แต่หากมีมติคงอัตราดอกเบี้ย และส่งสัญญาณในระยะถัดไปที่ไม่ชัดเจน อาจมีแรงขายทำกำไรได้
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่หนุนนักลงทุนรอติดตามพัฒนาการสถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ ว่าจะคลี่คลายได้เมื่อไร ขณะเดียวกันวันนี้ติดตามความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากสถานการณ์ชัตดาวน์สหรัฐฯ ทำให้การเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจชะลอออกไป ส่งผลให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับความเห็นของคณะกรรมการเฟด
โดยให้กรอบแนวรับ 1,295 จุด และแนวต้าน 1,315 จุด