เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้า หนุนหุ้นไทยพุ่งกว่า 14 จุด

ตลาดหุ้นไทยต้นภาคเช้าพุ่งกว่า 14 จุดตามแรงซื้อหุ้น DELTA ที่ดันตลาดขึ้น แม้มีแรงขายกลุ่มแบงก์ ทั้งนี้ คาดว่าเม็ดเงินต่างชาติ (Fund Flow) ยังไหลเข้าต่อเนื่อง
โดยเมื่อเวลา 10.07 น. ดัชนี SET มาอยู่ที่ 1,310.38 จุด เพิ่มขึ้น 14.01 จุด (+1.08%)
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้พุ่งขึ้นมาจากแรงซื้อหุ้น DELTA ที่ดันตัชนีขึ้นไป 11-12 จุด ขณะที่กลุ่มแบงก์ BBL ลงไปแรงกว่า 6% จากงบไตรมาส 4/68 แย่กว่าคาด ส่วน KTB งบยังไม่ออก แต่กังวลจึงขายลดเสี่ยงออกมาก่อน ขณะที่อีกหลายแบงก์ผลประกอบการออกมาตามคาด
โดยคาดว่า Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย ซึ่งเปิดซื้อขายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมูลค่าซื้อขายทะลุ 1 หมื่นล้านบาทแล้ว ทางเทคนิคดัชนี SET ยืนเหนือ 1,300 จุด ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาอีกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,315-1,320 จุด แนวรับ 1,306 จุด