หุ้นปิดบวก 9 จุดฟื้นรับแรงซื้อกลับกลุ่ม รพ.-ไฟแนนซ์ แต่อัพไซด์จำกัดเกาะติดงบ บจ.-หน้าตารัฐบาลใหม่

SET ปิดวันนี้ที่ 1,244.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.00 จุด (+0.73%) มูลค่าซื้อขาย 39,177.88 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับฟื้นจากหลายวันก่อนหน้าที่ปรับตัวลง โดยมีแรงซื้อกลับหุ้นที่ลงไปแรง โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาล-ไฟแนนซ์ อีกทั้งราคาน้ำมันโลกดีดขึ้นหนุนกลุ่มพลังงาน แต่การฟื้นตัวจำกัดระหว่างรอติดตามหน้าตารัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง แนวโน้มพรุ่งนี้คาดอัพไซด์จำกัด ให้แนวรับที่ 1,235 จุด แนวต้าน 1,250 จุด
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ 1,244.30 จุด เพิ่มขึ้น 9.00 จุด (+0.73%) มูลค่าซื้อขาย 39,177.88 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นตลอดวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,247.30 จุด และ จุดต่ำสุด 1,235.86 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 222 หลักทรัพย์ ลดลง 222 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 208 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นได้วันนี้ปรับตัวขึ้นมาได้ หุ้นที่เคยย่อตัวลงก็เริ่มฟื้น โดยแรงซื้อคืนหุ้นโรงพยาบาลและกลุ่มไฟแนนซ์ รวมถึงแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันโลกดีดขึ้น
ภาพรวมตลาดหุ้นไทยฟื้นได้ แต่กรอบการฟื้นจำกัด เพราะตลาดรอดูแนวโน้มผลการเลือกตั้งว่าพรรคใดจะมาเป็นรัฐบาลใหม่ และรอติดตามผลประกอบการไตรมาส 4/68 หลังจาก TISCO แจ้งงบออกมาวันนี้ใกล้เคียงตลาดคาด แต่ไม่ได้ดีมาก และก่อนหน้านี้ AEONTS รายงานผลประกอบการแย่กว่าคาด
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้อัพไซด์น่าจะจำกัด ตลาดโดยรวมแกว่งไซด์เวย์ หลังจากดัชนี SET หลุดแนวรับจิตวิทยา 1,250 จุด ในทางเทคนิคจึงมีแรงขายออกมา พร้อมให้แนวรับที่ 1,235 จุด แนวต้าน 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,246.32 ล้านบาท ปิดที่ 32.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,502.88 ล้านบาท ปิดที่ 140.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,468.01 ล้านบาท ปิดที่ 192.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,291.10 ล้านบาท ปิดที่ 338.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,290.74 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท