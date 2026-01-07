หุ้นปิดบวก 6.07 จุดรับแรงซื้อกลับ DELTA-กลุ่มปิโตรฯพุ่งแด่นประคองตลาด สลับขายแบงก์-พลังงาน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,280.82 จุด เพิ่มขึ้น 6.07 จุด (+0.48%) มูลค่าซื้อขาย 38,904.23 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นช่วงบ่าย โดยจุดต่ำสุด 1,272.83 จุด และทำจุดสูงสุด 1,281.04 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 288 หลักทรัพย์ ลดลง 167 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีถูกพยุงจากแรงซื้อกลับหุ้น DELTA สอดคล้องกับตลาดต่างประเทศที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นมา นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากกลุ่มปิโตรเคมีที่ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น สลับแรงขายกลุ่มพลังงาน และกลุ่มแบงก์ที่ราคาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งออกข้างผันผวน ติดตามแรงขายกลุ่มแบงก์ และความเคลื่อนไหวหุ้น DELTA โดยให้กรอบแนวรับ 1,272 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,553.53 ล้านบาท ปิดที่ 186.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,964.88 ล้านบาท ปิดที่ 108.50 บาท ลดลง 3.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,850.90 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 1,629.08 ล้านบาท ปิดที่ 199.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,471.24 ล้านบาท ปิดที่ 320.00 บาท ลดลง 1.00 บาท