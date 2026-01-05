หุ้นปิดพุ่ง 20.38 จุด รับอานิสงส์หุ้นเทคฯ โลกหนุน DELTA แรงซื้อสื่อสาร-แบงก์ จับตา ศก.สหรัฐ

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,280.05 จุด เพิ่มขึ้น 20.38 จุด (+1.62) มูลค่าซื้อขาย 45,727.04 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,287.47 จุด และต่ำสุด 1,269.69 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 252 หลักทรัพย์ ลดลง 207 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 205 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นมาตามตลาดภูมิภาค โดยบ้านเราได้แรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA ดันดัชนีมากกว่า 10 จุด ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมาตามหุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาค
ขณะที่เดียวกัน ADVANC และ TRUE ขึ้นมาแรง เก็งผลประกอบการไตรมาส 4/68 มีโอกาสเร่งตัวขึ้น จากการแข่งขันเบาลง รวมทั้งกลุ่มแบงก์ปรับขึ้นมาได้ดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มไฟแนนซ์ปรับตัวลงคาดจากรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สะท้อนว่ากำลังซื้อในประเทศอ่อนตัว และดอกเบี้ยน่าจะคงอยู่ในระดับปัจจุบัน
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดอาจมีจังหวะย่อตัวหลังจากขึ้นมาในระดับหนึ่ง แนะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคหากไม่ได้ไปต่ออาจย่อตัวลง รวมทั้งความรวดเร็วในการปล่อย Supply น้ำมันจากเวเนซุเอลาออกสู่ตลาด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมาหรือไม่
นอกจากนั้น ยังต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ทั้ง CPI และ PCE เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อ การเปิดเผยรายชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนใหม่ และการส่งสัญญาณต่อนโยบายการเงินว่าจะเป็นอย่างไร
ขณะที่ในประเทศ ตลาดให้ความสำคัญกับประเด็นการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องติดตามนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมทั้งโพลแต่ละสำนัก และโอกาสในการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล โดยให้กรอบแนวรับ 1,274 จุด แนวรับถัดไป 1,270 จุด และแนวต้าน 1,258 - 1,288 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,918.41 ล้านบาท ปิดที่ 185.50 บาท เพิ่มขึ้น 12.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,636.54 ล้านบาท ปิดที่ 321.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,359.88 ล้านบาท ปิดที่ 142.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,298.41 ล้านบาท ปิดที่ 11.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,847.68 ล้านบาท ปิดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท