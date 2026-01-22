หุ้นปิดลบ 5.92 จุด พักฐานรับแรงเทขาย TRUE ผสม Take Profit บิ๊กแคป เก็งพรุ่งนี้แกว่งไซด์เวย์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,311.64 จุด ลดลง 5.92 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขาย 72,724.01 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งแดนบวกในภาคเช้า ก่อนจะพลิกลงมาในแดนลบภาคบ่าย โดยทำจุดต่ำสุด 1,305.21 จุด และจุดสูงสุด 1,327.91 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 129 หลักทรัพย์ ลดลง 328 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ย่อลงหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ตลาดเริ่มเข้าสู่ช่วงพักตัว โดยมีแรงเทขายหุ้น TRUE กดดันจากปัจจัยเฉพาะตัว ประกอบกับแรงขายทำกำไรหุ้นขนาดใหญ่บางตัวออกมาด้วย โดยเฉพาะ BDMS CPALL และ ADVANC
ขณะที่ยังไม่มีปัจจัยอื่นใหม่เข้ามาหนุนเพิ่มเติม แม้ว่าตลาดจะคลายกังวลประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและยุโรปไปบ้าง ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยให้แนวต้าน 1,330 จุด แนวรับ 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 11,832.49 ล้านบาท ปิดที่ 10.60 บาท ลดลง 1.80 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,127.89 ล้านบาท ปิดที่ 193.50 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,198.57 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 4,075.91 ล้านบาท ปิดที่ 20.10 บาท ลดลง 0.30 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,845.98 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท ลดลง 0.50 บาท